Incidente nella notte a Paternò: auto finisce fuori strada e abbatte un palo dell’illuminazione

PATERNÒ – Abbiamo ancora pochi dettagli, ma secondo le prime segnalazioni l’incidente si sarebbe verificato nella notte appena trascorsa alla rotonda che collega Corso Italia con Viale dei Platani, a...

12 novembre 2025 17:49
PATERNÒ – Abbiamo ancora pochi dettagli, ma secondo le prime segnalazioni l’incidente si sarebbe verificato nella notte appena trascorsa alla rotonda che collega Corso Italia con Viale dei Platani, a Paternò.

Una Kia Sportage, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, terminando la propria corsa sull’erba a margine della carreggiata e abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica.

Questa mattina la vettura si trovava ancora sul posto, visibilmente danneggiata nella parte anteriore, insieme al palo abbattuto a terra.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi: il conducente sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.

Sul posto, nella mattinata, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Segnalazione e foto inviate a 95047 da un nostro lettore.

