Incidente nella notte a Paternò: auto finisce fuori strada e abbatte un palo dell’illuminazione
PATERNÒ – Abbiamo ancora pochi dettagli, ma secondo le prime segnalazioni l’incidente si sarebbe verificato nella notte appena trascorsa alla rotonda che collega Corso Italia con Viale dei Platani, a Paternò.
Una Kia Sportage, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, terminando la propria corsa sull’erba a margine della carreggiata e abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica.
Questa mattina la vettura si trovava ancora sul posto, visibilmente danneggiata nella parte anteriore, insieme al palo abbattuto a terra.
Fortunatamente non si registrano feriti gravi: il conducente sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal mezzo.
Sul posto, nella mattinata, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Paternò per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Segnalazione e foto inviate a 95047 da un nostro lettore.