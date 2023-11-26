95047

INCIDENTE NELLA NOTTE, LOCOMOTORE URTA CONVOGLIO IN STAZIONE MESSINA, 19 FERITI

26 novembre 2023 18:50
News
Incidente ieri notte con una ventina di persone rimaste ferite in modo lieve alla stazione di Messina centrale.

Durante le manovre un locomotore - quello che carica il treno sulla nave traghetto in servizio per attraversare lo Stretto - si è agganciato bruscamente a un convoglio fermo che doveva imbarcarsi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 2 durante le operazioni d'imbarco dell'Intercity. A bordo - secondo le informazioni di Rfi - un centinaio di viaggiatori, diciannove dei quali hanno riportato contusioni e si sono fatti visitare dal personale del 118, intervenuto su richiesta della Polfer.

Diciassette hanno proseguito regolarmente il viaggio, mentre altri due si sono fatti refertare in ospedale, ma senza gravi conseguenze e sono già stati dimessi. Il treno si è poi imbarcato alle 3.30.

Sull'accaduto indaga la Polfer di Messina.

