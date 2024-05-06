INCIDENTE NELLA NOTTE NELLA FRAZIONE GUARDIA MANGANO DI ACIREALE, MORTO UN MOTOCICLISTA 31ENNE

Il sangue bagna ancora le strade etnee. Per cause ancora in fase di accertamento riguardo l'esatta dinamica dell’incidente, nella tarda serata di ieri (5 maggio), intorno alle ore 23.30, nella frazion...

Il sangue bagna ancora le strade etnee.

Per cause ancora in fase di accertamento riguardo l'esatta dinamica dell’incidente, nella tarda serata di ieri (5 maggio), intorno alle ore 23.30, nella frazione acese di Mangano, ha perso la vita un motociclista, Amedeo Russo , 31 anni di Acireale.

Secondo quanto è stato possibile apprendere il centauro a bordo della sua Honda Cbr 600, sulla statale 114, nel tratto di Mangano avrebbe perso il controllo della propria moto, impattando violentemente contro una autovettura Hyundai e di rimbalzo poi si sarebbe schiantato contro una Golf Wolkswagen.

La morte sarebbe avvenuta sul colpo nonostante il ragazzo indossasse il casco regolamentare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Acireale e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne.

Aperto un fascicolo sull'accaduto da parte del magistrato di turno, mentre il medico legale ha effettuato una prima ispezione cadaverica. Il tratto della statale è stato riaperto al traffico solo intorno alle 6 di stamani.