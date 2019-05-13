INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA PALERMO-SCIACCA: UN MORTO E DUE FERITI GRAVI
E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato la notte scorsa nei pressi del bivio Misilbesi, lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio di Sambuca di Sicilia.
La vittima è Michele Ferrara, 50 anni, commerciante di Sambuca di Sicilia. Insieme a lui, a bordo di una Fiat Cinquecento, viaggiava la moglie, Annamaria Lombardo, rimasta ferita; gravemente ferito anche il 18enne Vincenzo Rizzuto, pure lui di Sambuca, che viaggiava a bordo della sua Renault Twingo.
Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Sciacca.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere delle due auto gli occupanti.
Foto Pagina Facebook Il Futuro dipende da Te