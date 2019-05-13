INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA PALERMO-SCIACCA: UN MORTO E DUE FERITI GRAVI

E' di un morto e due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato la notte scorsa nei pressi del bivio Misilbesi, lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, nel territorio di Sambuca di Sicilia.L...

A cura di Redazione 13 maggio 2019 09:13

Condividi