Incidente nella notte sulla SP4/II Belpasso–Nicolosi: quattro feriti nello scontro tra due auto

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla SP4/II Belpasso–Nicolosi.L’impatto ha coinvolto due utilitarie, una Fiat Punto e una Opel Corsa, che per cause ancora da chiarire si sono sc...

Un incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla SP4/II Belpasso–Nicolosi.

L’impatto ha coinvolto due utilitarie, una Fiat Punto e una Opel Corsa, che per cause ancora da chiarire si sono scontrate violentemente. Il bilancio è di quattro persone ferite.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 01:30. Diverse ambulanze del 118 sono arrivate rapidamente sul posto per prestare le prime cure ai coinvolti. Tre dei feriti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò, mentre il quarto avrebbe ricevuto assistenza in un'altra struttura sanitaria o sul posto in base alle valutazioni del personale medico.

Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte nell’incidente.

Le condizioni dei feriti sono in corso di valutazione e non sono state fornite ulteriori informazioni ufficiali.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri di Biancavilla, che hanno avviato i primi accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Gli agenti hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze necessarie per stabilire le cause che hanno portato allo scontro tra le due vetture.