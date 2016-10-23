Incidente in piazza Purgatorio
Scontro tra uno scooter ed un’auto
A cura di Redazione
23 ottobre 2016 14:38
95047.it Incidente nella tarda mattinata di oggi il piazza Purgatorio (meglio conosciuta come la zona di “Cristo Re”). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno scooter con a bordo un giovane ed un’auto sarebbero entrati in collisione: ad avere la peggio proprio il conducente dello scooter che, in via precauzionale, è stato condotto a bordo di un’ambulanza del 118 in ospedale a Paternò.
Nella giornata di ieri, un anziano è invece caduto mentre era in sella alla sua bicicletta: le sue condizioni sono apparse subito critiche tant’è che è stato necessario l’intervento dell’eliosoccorso per il trasporto al Cannizzaro di Catania.