Incidente in piazza Purgatorio

Scontro tra uno scooter ed un’auto

95047.it Incidente nella tarda mattinata di oggi il piazza Purgatorio (meglio conosciuta come la zona di “Cristo Re”). Secondo una prima ricostruzione dei fatti, uno scooter con a bordo un giovane ed un’auto sarebbero entrati in collisione: ad avere la peggio proprio il conducente dello scooter che, in via precauzionale, è stato condotto a bordo di un’ambulanza del 118 in ospedale a Paternò.

Nella giornata di ieri, un anziano è invece caduto mentre era in sella alla sua bicicletta: le sue condizioni sono apparse subito critiche tant’è che è stato necessario l’intervento dell’eliosoccorso per il trasporto al Cannizzaro di Catania.