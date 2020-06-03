95047

INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA SS121 IN DIREZIONE CATANIA

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 10, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale Etnapolis, in direzione  Catania.

03 giugno 2020 22:48
Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 10, sulla strada statale ss121 nei pressi dello svincolo del centro commerciale Etnapolis, in direzione  Catania.

Per cause non note,  il sinistro ha coinvolto due autovetture, una Ford Fiesta con alla guida una donna ha perso il controllo del mezzo, andando a finire la sua corso sul bordo della carreggiata,

Fortunatamente non si segnala nessuna grave conseguenza per il conducente.

Ad intervenire per i rilievi i Carabinieri della Compagnia di Paternò.

