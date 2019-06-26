INCIDENTE QUESTO POMERIGGIO SULLA SS284, FERITO UN PATERNESE
AGGIORNAMENTONell'incidente che è accaduto questo pomeriggio, poco dopo le ore 16 sulla superstrada ss284 è rimasto ferito, un giovane Paternese, il conducente della Fiat Punto.Il giovane, è stato tr...
AGGIORNAMENTO
Nell'incidente che è accaduto questo pomeriggio, poco dopo le ore 16 sulla superstrada ss284 è rimasto ferito, un giovane Paternese, il conducente della Fiat Punto.
Il giovane, è stato trasportato al pronto soccorso di Biancavilla a seguito di ferite,le sue condizioni non sarebbero gravi
Per cause da accertare si sono scontrati due veicoli una Fiat Punto ed una Opel Astra.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano, la Polizia Stradale di Randazzo e la Polizia Municipale di Adrano e Biancavilla
FLASH
Grave incidente poco dopo le ore 16 sulla superstrada 284 nei pressi dello svincolo Biancavilla in direzione Adrano.
Per cause ancora sconosciute si sono scontrate due autovetture, una Fiat Punto ed una Opel Astra, che viaggiavano in direzione opposte
Violento è stato l'impatto, sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco ed i soccorsi
Al momento non si hanno notizie dei feriti e delle loro condizioni
Lunghe file in entrambi i sensi
IN AGGIORNAMENTO