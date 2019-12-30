95047

INCIDENTE SULL'A18, AUTO SI RIBALTA

Grave incidente nella mattina intorno alle ore 11.30 sull'autostrada a18.Il sinistro è  avvenuto nei pressi dello svincolo Acireale in direzione Messina.Notizie ancora frammentarie, ad essere coinvolt...

30 dicembre 2019 12:40
News
Grave incidente nella mattina intorno alle ore 11.30 sull'autostrada a18.

Il sinistro è  avvenuto nei pressi dello svincolo Acireale in direzione Messina.

Notizie ancora frammentarie, ad essere coinvolte tre autovetture, una di queste, una Alfa Romea Giulietta, a seguito dello scontro, si sarebbe ribaltata finendo al centro della carreggiata.

Sul posto immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, oltre che polizia stradale e carabinieri, al momento non sono note le condizioni dei feriti.

Autostrada bloccata con lunghissime. ode, a partire dallo svincolo San Gregorio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Fonte immagine Roberta Pennisi Taormina

