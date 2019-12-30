INCIDENTE SULL'A18, AUTO SI RIBALTA
Grave incidente nella mattina intorno alle ore 11.30 sull'autostrada a18.Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo Acireale in direzione Messina.Notizie ancora frammentarie, ad essere coinvolt...
Grave incidente nella mattina intorno alle ore 11.30 sull'autostrada a18.
Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo Acireale in direzione Messina.
Notizie ancora frammentarie, ad essere coinvolte tre autovetture, una di queste, una Alfa Romea Giulietta, a seguito dello scontro, si sarebbe ribaltata finendo al centro della carreggiata.
Sul posto immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, oltre che polizia stradale e carabinieri, al momento non sono note le condizioni dei feriti.
Autostrada bloccata con lunghissime. ode, a partire dallo svincolo San Gregorio.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
Fonte immagine Roberta Pennisi Taormina