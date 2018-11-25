95047

INCIDENTE SS 121 ALTEZZA RIFORNIMENTO IP

Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.Ad essere coinvolte, secondo le prime informazioni, tre autovetture.Non si conosce ancora la dinamica dell'inciden...

A cura di Redazione Redazione
25 novembre 2018 19:53
News
Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.

Ad essere coinvolte, secondo le prime informazioni, tre autovetture.

Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, nè il numero di feriti. Sul posto sono presenti i soccorsi.

Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO

