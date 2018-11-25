INCIDENTE SS 121 ALTEZZA RIFORNIMENTO IP
Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.Ad essere coinvolte, secondo le prime informazioni, tre autovetture.Non si conosce ancora la dinamica dell'inciden...
A cura di Redazione
25 novembre 2018 19:53
Incidente, sulla superstrada 121, nei pressi del rifornimento IP in direzione Catania.
Ad essere coinvolte, secondo le prime informazioni, tre autovetture.
Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente, nè il numero di feriti. Sul posto sono presenti i soccorsi.
Si registrano forti rallentamenti al traffico, in direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO
INCIDENTE SS 121 ALTEZZA RIFORNIMENTO IP