INCIDENTE SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO
A cura di Redazione
07 febbraio 2018 13:40
Incidente stradale intorno alle ore 13 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò, ad ad essere coinvolte un camion ed una autovettura
Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, ad avere la peggio il conducente dell autovettura
Sul posto autoambulanze e la polizia municipale
Lunghe code in direzione Paternò
IN AGGIORNAMENTO
