95047

INCIDENTE SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO

incidente misterbianco catania, incidente, misterbianco, catania Incidente stradale intorno alle ore 13 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò ad essere coinvolte un camion ed una autovettura Non si conosce ancora la dinamica dello

A cura di Redazione Redazione
07 febbraio 2018 13:40
INCIDENTE SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO -
Dintorni
Condividi

Incidente stradale intorno alle ore 13 nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Paternò,  ad ad essere coinvolte un camion ed una autovettura
Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, ad avere la peggio il conducente dell autovettura
Sul posto autoambulanze e la polizia municipale
Lunghe code in direzione Paternò

IN AGGIORNAMENTO 

INCIDENTE SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO
INCIDENTE SS 121 NEI PRESSI SVINCOLO MISTERBIANCO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047