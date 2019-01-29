INCIDENTE SS121, AUTO RIBALTATA
29 gennaio 2019 20:00
Auto si ribalta a Misterbianco.
L'incidente è avvenuto intorno alle ore 19, sulla ss. 121 in direzione Paternò nei pressi dello svincolo Misterbianco
Per cause in via d'accertamento una Fiat 500, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata su un fianco.
Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale per i rilievi
Si segnalano lunghissime code direzione Paternò
In aggiornamento