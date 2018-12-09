INCIDENTE SS121 DIREZIONE CATANIA
***FLASH***Incidente pochi minuti fa sulla superstrada ss121 in direzione Catania all'altezza dell'ingresso del centro commerciale.Secondo le prime informazioni ad essere coinvolte un Suv ed una Fiat...
A cura di Redazione
09 dicembre 2018 18:21
