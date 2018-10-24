INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
24 ottobre 2018 09:01
Incidente pochi minuti fa sulla strada statale 121 nei pressi dello svincolo Piano Tavola, in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un tamponamento tra due autovetture, sul posto i soccorsi impegnati sul posto insieme al personale dell’Anas.
Dalle prime notizie, sembra che, fortunatamente, non ci sono stati gravi feriti
L’incidente sta provocando lunghissime code.
In aggiornamento