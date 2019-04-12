INCIDENTE SS121, UN AUTO CAPOVOLTA ED UNA NELLA SCARPATA

***FLASH NEWS***Pauroso incidente intorno alle ore 23.30 sulla superstrada ss121 in direzione Catania, nei pressi del centro commerciale.Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri presen...

***FLASH NEWS***

Pauroso incidente intorno alle ore 23.30 sulla superstrada ss121 in direzione Catania, nei pressi del centro commerciale.

Per cause in via d'accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto, un autovettura si ė capovolta nel centro della carreggiata ed un altra ha finito la sua corsa nella scarpata.

Nell'impatto sono infatti rimaste coinvolte 3 persone, tra cui un ragazzo di 12 anni , miracolosamente secondo le prime informazioni nessuno di loro ha riportato gravissime conseguenze, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto due ambulanze che hanno soccorsi i feriti ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò