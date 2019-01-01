INCIDENTE SS284 NEI PRESSI SVINCOLO PATERNÒ
AGGIORNAMENTOPER FORTUNA NESSUN FERITO GRAVE***FLASH***Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla SS284 in direzione Catania nei pressi dello lo svincolo di Paternò.Secondo le primissime informazion...
A cura di Redazione
01 gennaio 2019 17:53
AGGIORNAMENTO
PER FORTUNA NESSUN FERITO GRAVE
Incidente verificatosi pochi minuti fa sulla SS284 in direzione Catania nei pressi dello lo svincolo di Paternò.
Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolte un autovettura, una Citroen C3 ed un mezzo pesante.
Sul posto i carabinieri della locale stazione e i tecnici per mettere in sicurezza la strada.
Traffico congestionato con fila lunghissima
IN AGGIORNAMENTO