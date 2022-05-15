INCIDENTE STRADALE A CASTIGLIONE DI SICILIA, UN MORTO
AGGIORNAMENTOLa vittima è una donna di 68 anni, feriti altre due persone occupante del mezzo.Secondo le prime informazioni si tratterrebbe di un sinistro autonomo.Un grave incidente stradale si è veri...
AGGIORNAMENTO
La vittima è una donna di 68 anni, feriti altre due persone occupante del mezzo.
Secondo le prime informazioni si tratterrebbe di un sinistro autonomo.
Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi,15 Maggio 2022 all’altezza del km 200, sulla strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”, a Castiglione di Sicilia.
Tragico il bilancio con un morto. Lo ha reso noto l’Anas.
Attualmente gli agenti stanno effettuando i rilievi del caso per comprendere la natura dell’incidente e le sue dinamiche.
Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro.
Al momento non si conoscono le generalità della vittima.
Il tratto stradale è stato chiuso al traffico.
(In aggiornamento)