INCIDENTE STRADALE A CASTIGLIONE DI SICILIA, UN MORTO

AGGIORNAMENTO

15 maggio 2022 18:30
News
AGGIORNAMENTO

La vittima è una donna di 68 anni, feriti altre due persone occupante del mezzo.

Secondo le prime informazioni si tratterrebbe di un sinistro autonomo.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi,15 Maggio 2022 all’altezza del km 200, sulla strada statale 120 “dell’Etna e delle Madonie”, a Castiglione di Sicilia.

Tragico il bilancio con un morto. Lo ha reso noto l’Anas.

Attualmente gli agenti stanno effettuando i rilievi del caso per comprendere la natura dell’incidente e le sue dinamiche.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato nei pressi del sinistro.

Al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Il tratto stradale è stato chiuso al traffico.

(In aggiornamento)

