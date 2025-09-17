Incidente stradale a Catania, 30enne perde la vita in scooter: dinamica ancora da chiarire, forse speronata

CATANIA – Una nuova tragedia ha scosso la comunità etnea questa mattina, mercoledì 17 settembre. Silvia Gulisano, 29 anni, dipendente dei servizi dell’ASP, è morta all’alba all’ospedale Cannizzaro di...

CATANIA – Una nuova tragedia ha scosso la comunità etnea questa mattina, mercoledì 17 settembre. Silvia Gulisano, 29 anni, dipendente dei servizi dell’ASP, è morta all’alba all’ospedale Cannizzaro di Catania a seguito di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 05:30 lungo Viale Marco Polo.

La giovane, a bordo della sua Vespa 50, sarebbe caduta sull’asfalto, probabilmente a causa del contatto con un altro mezzo che si sarebbe allontanato dopo l’impatto. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Catania, che stanno conducendo indagini a 360 gradi per chiarire ogni dettaglio.

Immediati i soccorsi: Silvia è stata trovata a terra vicino al suo scooter e trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante le manovre rianimatorie dei medici, il decesso è sopraggiunto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, per arresto cardio-circolatorio.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma. Nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause dell’incidente.

Sui social e attraverso le associazioni locali, fioccano messaggi di cordoglio per la scomparsa di Silvia. L’associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV, in una nota, scrive: “Ennesimo ergastolo di dolore, una nuova tragedia a Catania, nella totale indifferenza delle istituzioni. I nostri numerosi appelli sulla sicurezza stradale, soprattutto sulla circonvallazione, sono sempre caduti a vuoto. Siamo straziati dal dolore e dalla tristezza per la perdita della nostra concittadina e ci stringiamo alla famiglia e agli amici della giovane con sincera solidarietà”.

La morte di Silvia Gulisano riporta al centro del dibattito la sicurezza sulle strade catanesi, tema da tempo sottolineato da cittadini e associazioni, ma ancora lontano da soluzioni efficaci.