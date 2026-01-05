Incidente stradale a Catania : scontro tra auto e furgone in via Felice Fontana

Catania – Incidente stradale nella giornata di oggi, lunedi 05 gennaio 2026, in via Felice Fontana, nei pressi della stazione della metropolitana Nesima.Per cause ancora in corso di accertamento, un’...

Catania – Incidente stradale nella giornata di oggi, lunedi 05 gennaio 2026, in via Felice Fontana, nei pressi della stazione della metropolitana Nesima.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e un furgone sono rimasti coinvolti in un sinistro che ha provocato forti rallentamenti alla circolazione.

Nessun ferito grave

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano feriti gravi. Restano da chiarire le condizioni precise degli occupanti dei mezzi coinvolti, ma al momento non risultano situazioni di particolare criticità sanitaria.

Traffico in tilt

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico in entrambi i sensi di marcia, con code e rallentamenti soprattutto nelle ore immediatamente successive all’impatto, in una zona già ad alta intensità di transito per la presenza della metropolitana.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

👉 Seguiranno aggiornamenti non appena disponibili ulteriori dettagli