Un grave incidente stradale si e verificato, intorno le ore 16 a Misterbianco, nella centralissima via Guglielmo Marconi.Ad essere coinvolte due autovetture, una Hyundai ed una Citroen le quali, entra...

Un grave incidente stradale si e verificato, intorno le ore 16 a Misterbianco, nella centralissima via Guglielmo Marconi.

Ad essere coinvolte due autovetture, una Hyundai ed una Citroen le quali, entrambi, a seguito del violento urto sono scoppiati gli airbag.

Tre i feriti , due donne occupanti della Hyundai ix35 e un uomo a bordo della Citroen C3.

Non si conosce ancora la dinamica del sinistro e la gravità dei feriti che sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale, le due donne all'ospedale di Paternò e l'uomo al Garibaldi di Catania.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Catania per estrarre i malcapitati dalle lamiere e mettere in sicurezza i mezzi.

Sul posto la polizia locale di Misterbianco per prendere tutti i rilievi necessari del caso e stabilire l' esatta dinamica del sinistro.

INCIDENTE STRADALE A MISTERBIANCO, TRE FERITI 1/4 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO