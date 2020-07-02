INCIDENTE STRADALE A MOTTA SANT'ANASTASIA, DUE FERITI

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, giovedì 02 Luglio a Motta Sant'Anastasia.E' successo intorno alle ore 23.15 a Motta Sant'Anastasia lungo la Strada Provinciale 13 in territorio di Motta...

Incidente stradale nella tarda serata di oggi, giovedì 02 Luglio a Motta Sant'Anastasia.

E' successo intorno alle ore 23.15 a Motta Sant'Anastasia lungo la Strada Provinciale 13 in territorio di Motta Sant’Anastasia, nei pressi della via A. Caponetto, (zona cimitero) dove due auto, una Opel Corsa e una Nissan Micra per cause ancora non note, si sono scontrate violentemente.

Nello schianto sono rimaste ferite due persone, rimaste incastrati nelle lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paternò, che hanno liberato le due persone dalle lamiere e collaborato con il personale sanitario.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto due ambulanze ed i carabinieri per i rilievi e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Non si conoscono al momento le condizioni e le generalità dei feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO