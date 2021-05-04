INCIDENTE STRADALE A PALERMO, DECEDUTA ANCHE L'ALTRA RAGAZZA CHE VIAGGIAVA SULLA PANDA. SONO 14 I FERITI

Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri sera lungo Viale Regione Siciliana, a Palermo.Nello scontro era morta la giovane Chiara Ziami, 21 anni. Stamattina, all’o...

Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale verificatosi ieri sera lungo Viale Regione Siciliana, a Palermo.

Nello scontro era morta la giovane Chiara Ziami, 21 anni. Stamattina, all’ospedale Villa Sofia, è deceduta anche la ventenne Alessia Bommarito. Era anche lei a bordo della Panda, come l’amica, a bordo della Panda coinvolta nel sinistro insieme a un Van e un scooter 400. Da chiarire il quadro clinico degli altri feriti. Sarebbero in tutto 14.

Ieri il 118 aveva istituito il protocollo di maxi-emergenza con il coordinamento di tutti gli ospedali cittadini.

L’alto numero di feriti, insieme a quelli causati dall’esplosione in una macelleria di Piazza Cupani, ha paralizzato i pronto soccorso. I due eventi si sono verificati quasi in contemporanea. Nei pressi della macelleria sono intervenute 7 ambulanze e 15 operatori sanitari. Sul luogo dell’incidente 14 operatori sanitari e una decina di ambulanze.

A coordinare le operazione di soccorso il direttore del 118 Fabio Genco direttamente dalla sala operativa.