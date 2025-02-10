INCIDENTE STRADALE A PATERNÒ: FURGONE TAMPONA DUE AUTO PARCHEGGIATE IN VIA PÒ

Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 22:45 in via Pò, a Paternò.Il sinistro ha coinvolto un furgone Fiat Doblò, guidato da un uomo di nazionalità straniera, che ha tamponato...

A cura di Redazione 10 febbraio 2025 23:13

