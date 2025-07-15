INCIDENTE STRADALE A PATERNÒ, SCONTRO TRA DUE AUTO IN VIA LIBERTÀ
PATERNO’ – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio 2025, a Paternò, dove intorno alle ore 17 si è verificato un incidente stradale in via Libertà, nei pressi del ponte che collega agli svincoli di accesso alla superstrada.
Due autovetture per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati , una Renault Kadjar e una Nissan Qashqai.
Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, tutte trasportate negli ospedali della zona.
Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.
La presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata ha causato rallentamenti alla circolazione: le due auto occupano infatti una parte significativa della strada, rendendo difficile il transito soprattutto in direzione degli svincoli per la superstrada.
Al momento in cui scriviamo, non è ancora intervenuto nessuno sul posto.
Le cause dell’incidente sono al momento in fase di ricostruzione.