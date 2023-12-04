INCIDENTE STRADALE A PEDARA: SCONTRO TRA DUE AUTO, DUE FERITI

Nel pomeriggio di ieri 3 dicembre 2023, un incidente stradale ha scosso Corso Ara di Giove SP 4, la strada che collega i comuni di Nicolosi e Pedara. Due veicoli, una Mini Countryman e una Fiat Punto,...

Due veicoli, una Mini Countryman e una Fiat Punto, sono entrati in collisione per cause ancora da chiarire, provocando un bilancio di due persone ferite.

I feriti sono un uomo e una donna, entrambi occupanti della Mini Countryman. Dopo essere stati soccorsi sul luogo dell'incidente, sono stati trasferiti all'Ospedale Cannizzaro di Catania, dove hanno ricevuto le prime cure necessarie. Al momento, non sono disponibili informazioni sulla gravità delle ferite riportate.

Fortunatamente, il conducente della Fiat Punto è uscito illeso dall'incidente.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Pedara per effettuare i necessari rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Questa indagine sarà fondamentale per comprendere le circostanze che hanno portato allo scontro tra le due vetture.

A seguito dell'incidente, il traffico nella zona ha subito rallentamenti significativi per consentire alle autorità di svolgere le operazioni di soccorso e di indagine in sicurezza.