INCIDENTE STRADALE A SANTA VENERINA: MINIBUS SI SCHIANTA CONTRO UN MURO, SOCCORSI SUL POSTO, FERITI

AGGIORNAMENTOTredici turisti stranieri che tornavano da un'escursione sull'Etna sono rimasti feriti in un incidente stradale a Santa Venerina.Erano su un minibus che, per cause in corso di accertament...

AGGIORNAMENTO

Tredici turisti stranieri che tornavano da un'escursione sull'Etna sono rimasti feriti in un incidente stradale a Santa Venerina.

Erano su un minibus che, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un balcone a un piano rialzato.

I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona, uno è stato prelevato da personale di un elicottero del 118. Nessuno di loro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe in pericolo di vita.

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi 20 luglio 2024 a Santa Venerina nei pressi di Piazza Principessa

Pochi i dettagli al momento, sarebbe coinvolto un minibus che si sarebbe schiantato violentemente contro un muro.

L'incidente ha causato grande allarme, con diverse squadre di soccorso che stanno affluendo rapidamente sul luogo del sinistro.

Secondo le prime informazioni disponibili, almeno 10 persone sono rimaste ferite nell'incidente, i feriti trasferiti al San Marco e in altri ospedali della zona, inoltre sono stati allertati i pronto soccorso dei nosocomi per eventuali codici rossi o ulteriori feriti.

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, e le autorità stanno effettuando i rilievi del caso per determinare la dinamica dell'accaduto.

L'autobus coinvolto nell'incidente trasportava numerosi passeggeri al momento dello schianto, il che ha reso necessario l'intervento immediato di più ambulanze e mezzi di soccorso.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.