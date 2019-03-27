INCIDENTE STRADALE AL VIALE MEDITERRANEO, AUTO PERDE IL CONTROLLO ED ESCE DI STRADA
Incidente stradale sul viale Mediterraneo, direzione Centro.
Si tratta di un sinistro autonomo. Protagonista il conducente di una Suzuki Swift che, mentre scendeva in direzione Catania, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il muro.
L’episodio è avvenuto verso le ore 10 poco prima dell’uscita per Canalicchio. Complice di quanto accaduto, probabilmente, l’asfalto scivoloso a causa della pioggia.
Fortunatamente, per i passeggeri a bordo dell’auto solo tanta paura e lievi ferite.
Sul posto i soccorsi, personale Anas e la società' che effettua il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità' post incidente stradale