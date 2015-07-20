Incidente stradale all'altezza del Palazzo di ferro

Un'auto finisce su di un fianco (vedi foto) : nessuna grave conseguenza per il conducente

95047.it Incidente all'altezza del sottopassaggio che dalla Statale 121 immette direttamente in città: un'auto all'uscita della curva è finita coricata su di un fianco. E' accaduto attorno alle ore 20 di questa sera. Ci troviamo a due passi dal cosiddetto Palazzo di ferro, adiacenti a quello che era il bar Antares.



L'incidente è avvenuto in maniera autonoma: l'automobilista, si tratta di un 43enne di Randazzo, ha calcolato male il raggio della curva finendo col perdere il controllo della vettura (si tratta di una Peugeot 3008). L'uomo non ha riportato gravi ferite. Sul posto, un'ambulanza del 118, i carabinieri della Compagnia di Paternò, i Vigili del fuoco, gli agenti della municipale.