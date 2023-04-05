INCIDENTE STRADALE SULLA SP 120 IN TERRITORIO DI BELPASSO, UN FERITO

Un incidente stradale autonomo si è verificato oggi 05 aprile 2023 intorno alle ore 15 sulla SP 120 in territorio di Belpasso, nei pressi dell'incrocio con la strada per la Melia.Ad essere coinvolta...

Ad essere coinvolta un' autovettura Opel che per cause ancora in via di accertamento è andata a sbattere autonomamente contro il muro che delinea la carreggiata rimanendo incastrata sul muretto.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura.

Si registra un ferito che è stato prontamente soccorso e trasportato all' ospedale San Marco per le cure e gli accertamenti del caso, fortunatamente non avrebbe riportato gravi ferite.

Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico che a causa dell'accaduto ha subito piccoli disagi è intervenuta la Polizia Municipale.