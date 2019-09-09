95047

INCIDENTE STRADALE AUTONOMO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, FERITA 30 ENNE

Alle 9,46 di questa mattina, al km 7+100 della tangenziale di Catania, in corrispondenza dello svincolo ANAS, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania,...

A cura di Redazione Redazione
09 settembre 2019 11:22
INCIDENTE STRADALE AUTONOMO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, FERITA 30 ENNE -
Dintorni
Condividi

Alle 9,46 di questa mattina, al km 7+100 della tangenziale di Catania, in corrispondenza dello svincolo ANAS, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un incidente stradale autonomo.

La conducente, una donna di 30 anni, è stata estratta dall'abitacolo dell'autovettura (una Citroën C3), consegnata alle cure dei sanitari e trasportata con eliambulanza del Servizio 118.

La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto dell'incidente in attesa del personale addetto al recupero dell'auto ed al ripristino stradale.

Sul posto personale della Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047