Incidente stradale ieri sera a Santa Agata Li Battiati: Smart si ribalta illeso conducente

Paura nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, a Sant’Agata Li Battiati, dove si è verificato un incidente stradale in via San Giuliano.

Per cause in corso di accertamento, una Smart ForTwo si è ribaltata sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Catania Nord, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato, insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Nonostante la dinamica dell’incidente, la conducente è rimasta illesa, senza necessità di ricorrere alle cure dei sanitari.

L’episodio ha causato disagi alla circolazione per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della strada. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.