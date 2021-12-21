INCIDENTE STRADALE IERI SERA A VACCARIZZO, AUTO CONTRO UN CAMION: MUORE GAETANO BENINCASA

Gaetano Benincasa è la vittima dell’incidente avvenuto ieri lungo la “Orientale Sicula”, in territorio di Vaccarizzo a Catania. 44 anni, sposato e padre di un bimbo, Benincasa era originario di Palago...

Gaetano Benincasa è la vittima dell’incidente avvenuto ieri lungo la “Orientale Sicula”, in territorio di Vaccarizzo a Catania. 44 anni, sposato e padre di un bimbo, Benincasa era originario di Palagonia ma viveva a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Era una persona molto conosciuta essendo l’attuale vice segretario regionale della Confederazione Italiana Federazioni Autonome, ma era nome conosciuto anche in ambienti politici: aveva ricoperto il ruolo di ex assessore comunale a Palagonia, nonché di segretario dell’ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e, nel 2017, aveva corso per le elezioni regionali nella lista dellUdc, appoggiando la candidatura dell’attuale Governatore Nello Musumeci.

La vittima era su un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere – ha scritto su Fb il sindaco di Catania, Salvo Pogliese – muore tragicamente a 44 anni un appassionato di politica, un valente amministratore, un padre e un marito attento e generoso. Porterò nel cuore e nella mente il suo entusiasmo, il suo sorriso, la gioia di vivere e l’amore per l’impegno civile e sociale, il suo altissimo senso del dovere, testimoniati dalle azioni quotidiane di Gaetano e dai suoi trascorsi.

Alla moglie Lucia e al figlioletto Giovanni l’abbraccio fortissimo mio personale e della Città nella quale ha studiato e alla quale ha prestato le sue competenze umane e professionali»

Il deputato del M5s Eugenio Saitta ha espresso “profondo cordoglio per la morte prematura di Gaetano Benincasa”. “Pur su versanti opposti ai miei – ha aggiunto – è stato un uomo che ha rappresentato la politica etnea, in particolare quella del Calatino. Un tragico incidente stradale l’ha strappato all’affetto dei suoi cari. Da parte mia giungono le più sentite condoglianze ai suoi familiari”.