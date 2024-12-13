AGGIORNAMENTO Bilancio di una persona rimasta ferita, secondo le prime informazioni in modo non grave nel sinistro che si è verificato nel pomeriggo di oggi in via Mongibello, la strada che collega Pa...

AGGIORNAMENTO

Bilancio di una persona rimasta ferita, secondo le prime informazioni in modo non grave nel sinistro che si è verificato nel pomeriggo di oggi in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna.

Per cause al vaglio da parte degli enti compentensi si è verificato uno scontro che ha coinvolto due autovetture, una mitsubishi jeep ed una Fiat Punto.

Il traffico sta subendo rallentamenti in entrambi sensi di marcia.

INCIDENTE STRADALE IN VIA MONGIBELLO: SCONTRO TRA DUE AUTO, SOCCORSI SUL POSTO E TRAFFICO BLOCCATO 1/2 Successivo »

FLASH

Paternò, 13 dicembre 2024 – Pochi minuti fa, in via Mongibello, la strada che collega Paternò a Ragalna, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, tra cui una Jeep. L’impatto, secondo le prime informazioni, sarebbe stato violento.

Fortunatamente, non sembrano esserci gravi conseguenze per le persone coinvolte. I soccorsi sono giunti prontamente sul posto e stanno fornendo assistenza, ma al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sul numero di persone ferite o sull’entità delle lesioni.

A causa dell’incidente, il traffico è temporaneamente interrotto in entrambi i sensi di marcia, creando significativi disagi per gli automobilisti. La polizia locale è presente per gestire la situazione e lavorare al ripristino della circolazione nel minor tempo possibile.

Si invitano gli automobilisti a evitare la zona e a scegliere percorsi alternativi fino a nuovo avviso. Aggiornamenti saranno forniti non appena emergeranno ulteriori dettagli.