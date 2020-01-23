INCIDENTE STRADALE LUNGO LA CATANIA-GELA: UN MORTO

Gravissimo incidente questo pomeriggio, sulla ss417 Catania-Gela nei pressi dello svincolo Caltagirone.Pesantissimo il bilancio un morto e due feriti.Una Fiat Bravo con a bordo tre persone è cappottat...

Gravissimo incidente questo pomeriggio, sulla ss417 Catania-Gela nei pressi dello svincolo Caltagirone.

Pesantissimo il bilancio un morto e due feriti.

Una Fiat Bravo con a bordo tre persone è cappottata dopo aver urtato il guardrail finendo violentemente in un campo.

La 41enne Angela Attardi è deceduta in seguito alle ferite riportate nello schianto. Il suo corpo è stato sbalzato fuori dall'auto, mentre gli altri due occupanti hanno riportato delle ferite e sono state trasportate nell'ospedale di Caltagirone.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo gli occupanti dei veicoli e affidarli alle prime cure al personale del 118 presente.

Per stabilire l'esatta dinamica e gestire il traffico i Carabinieri e Polizia municipale di Caltagirone

Forte ripercussioni sul traffico

(Foto Franco Assenza)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO