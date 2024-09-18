INCIDENTE STRADALE SULLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA: AUTO CONTRO IL GUARDRAIL

Oggi pomeriggio, un incidente stradale ha coinvolto un’autovettura sulla circonvallazione di Catania, in particolare lungo via Felice Fontana. Per cause al momento ancora sconosciute, il veicolo ha im...

Oggi pomeriggio, un incidente stradale ha coinvolto un’autovettura sulla circonvallazione di Catania, in particolare lungo via Felice Fontana. Per cause al momento ancora sconosciute, il veicolo ha impattato contro il guardrail, causando preoccupazione tra gli automobilisti e i residenti della zona.

Al momento, non si hanno informazioni dettagliate sulle persone coinvolte nel sinistro, né sulle loro condizioni di salute. Le autorità competenti sono già intervenute sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini del caso.

L’incidente ha generato notevoli rallentamenti nel traffico, con lunghe code che si estendono fino allo svincolo tangenziale in direzione Catania.

In situazioni come questa, è fondamentale rispettare i limiti di velocità e le norme del codice della strada, per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e informazioni sulle dinamiche dell’incidente e sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.