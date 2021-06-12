INCIDENTE STRADALE SULLA SS114 TRA ACITREZZA ED ACIREALE NELLA NOTTE, 6 FERITI

Un incidente stradale si è verificato la notte scorsa poco prima dell'una, sulla SS114, tra Acitrezza ed Acireale, di fronte al civico 56La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio dei Carabini...

La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri.

Due autovetture una Porsche Cayenne ribaltata su un fianco con a bordo 5 persone (1 uomo e 4 donne) ed una Smart con 2 donne a bordo.

All'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco le persone erano già uscite dalle proprie autovetture riportando piccoli traumi ed erano in evidente stato confusionale con crisi di ansia e panico.

Sul posto sono intervenute richieste diverse ambulanze.

Il personale sanitario insieme ai vigili del fuoco intervenuti si è presi cura delle persone coinvolte, confortandole anche sul piano emotivo.

Le 6 donne sono state trasportate dalle ambulanze negli ospedali Cannizzaro, Acireale e Policlinico.

I Vigili del fuoco, oltre a contenere le crisi di ansia e di panico di alcuni degli occupanti delle autovetture, hanno messa in sicurezza le autovetture, il luogo dell'incidente e illuminato il tratto di strada interessato per buona parte della nottata per rendere possibili i rilievi effettuati dai militari del Comando Stazione dei Carabinieri di Acireale.