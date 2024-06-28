INCIDENTE STRADALE SULLA STRADA PROVINCIALE 106 A BELPASSO: COINVOLTE DUE AUTO, FERITI ENTRAMBI I CONDUCENTI

Nel pomeriggio di ieri, 27 giugno 2024, lungo la Strada Provinciale 106 in territorio di Belpasso, si è verificato un grave incidente stradale. Due auto, una Ford Escape e una Toyota Yaris, sono rimas...

Nel pomeriggio di ieri, 27 giugno 2024, lungo la Strada Provinciale 106 in territorio di Belpasso, si è verificato un grave incidente stradale. Due auto, una Ford Escape e una Toyota Yaris, sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

Entrambi i conducenti delle vetture sono rimasti feriti.

Tra di loro, una donna di nazionalità americana in dolce attesa, che viaggiava a bordo della Toyota Yaris.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tempestivamente due ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e li hanno successivamente trasportati in ospedale per le cure necessarie.

La Polizia Locale di Belpasso e la Polizia Militare di Sigonella hanno presidiato la scena dell'incidente per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico.

A causa dell'incidente, si sono registrati significativi rallentamenti nel tratto di strada interessato.