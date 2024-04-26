INCIDENTE STRADALE SULLA STRADA STATALE 284 A ADRANO: COINVOLTE DIVERSE AUTO, SOCCORSI SUL POSTO

Nella serata di oggi, 26 aprile 2024 intorno alle ore 22.00 si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 284 in territorio di Adrano. Secondo le prime informazioni, diverse auto sono rim...

Nella serata di oggi, 26 aprile 2024 intorno alle ore 22.00 si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 284 in territorio di Adrano.

Secondo le prime informazioni, diverse auto sono rimaste coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio 118 per soccorrere e trasportare i feriti in ospedale.

Al momento, non si conosce la gravità delle ferite riportate dalle persone coinvolte.

I vigili del fuoco sono stati dispiegati per gestire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dei veicoli coinvolti nell'incidente.

Le autorità sono presenti sulla scena per coordinare le operazioni e gestire il traffico, che sta subendo notevoli rallentamenti a causa dell'incidente.