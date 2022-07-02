Grave incidente nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022 intorno alle ore 14.00 sulla superstrada ss121 all'altezza dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.Per cause al vaglio da parte dell'aut...

Grave incidente nella giornata di oggi, 02 Luglio 2022 intorno alle ore 14.00 sulla superstrada ss121 all'altezza dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità intervenuta, il conducente di una Citroen ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente contro guardrail che delimita la carreggiata con lo svincolo che immette sulla superstrada.

Violento è stato l’impatto da mandare il parabrezza dell’auto in frantumi e far esplodere gli airbag.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso, per liberare il malcapitato dal veicolo ed in seguito affidato al 118, i pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.

Bilancio di due feriti, non si conoscano la gravita delle ferite riportate.

Danni ingenti nella parte anteriore dell’automobile

Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti per le operazioni in totale sicurezza.

INCIDENTE STRADALE SULLA SUPERSTRADA 121, AUTO CONTRO UN GUARDRAIL. DUE FERITI 1/3 Successivo »

Ennesimo incidente stradale

Il tamponamento che ha coinvolto due mezzi, un furgone ed un autovettura, si è verificato , intorno alle ore 19.30 nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Adrano

Fortunatamente, secondo le prime informazioni non ci sono gravi conseguenze per le persone.

Si segnalano invece forti rallentamenti a causa dei veicoli incidentati presenti all'interno della carreggiata che impediscono la circolazione dei veicoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO