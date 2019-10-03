Alle ore 3,30 dI oggi 3 ottobre la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuto per un incidente stradale.Un grosso autoarticolato composto da tr...

Alle ore 3,30 dI oggi 3 ottobre la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania è intervenuto per un incidente stradale.

Un grosso autoarticolato composto da trattore e cassone a 5 assi, che trasportava generi alimentari, si è ribaltato sulla tangenziale di Catania al 16 km direzione ME, a 300 mt dalla svincolo per l'Asse dei Servizi.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, ma comunque consegnato ai sanitari del Servizio 118 presenti sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona e rimosso parte del guardrail per poi procedere, con un'autogru (dei Vigili del Fuoco) al sollevamento del mezzo che ribaltandosi aveva invaso anche l'altra corsia.

Sul posto Anas, Polizia Stradale e Servizio 118.

INCIDENTE STRADALE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, TRAFFICO BLOCCATO 1/11 Successivo »

Sulla Tangenziale Ovest di Catania è stata ripristinata la normale circolazione, su due corsie per senso di marcia, in seguito al ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto questa notte.

Per cause in corso di accertamento, l’automezzo si era ribaltato impattando contro la barriera spartitraffico.

Le squadre di Anas, per tutta la mattina, hanno provveduto dapprima a svuotare il cassone e successivamente, con l’ausilio di un’autogru, alla sua rimozione.

Lungo il tratto dell’incidente è in vigore il limite di velocità di 80 km/h poiché sono stati collati New Jersey provvisori in plastica in luogo delle barriere danneggiate.

L’installazione delle nuove barriere metalliche avverrà, in fascia oraria notturna, nei prossimi giorni.