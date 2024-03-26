INCIDENTE STRADALE TRA PATERNÒ E BELPASSO: AUTO RIBALTATA SULLA SP135.
Alle ore 06:45 di oggi, 26 Marzo 2024 , si è verificato un grave incidente stradale in via Balatelle , precisamente sulla SP135, arteria che collega i comuni di Belpasso e Paternò.
L'incidente è stato causato da un'auto che, a causa molto probabilmente dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo, finendo ribaltata nella vegetazione che costeggia la carreggiata.
Immediatamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorsi e per garantire la sicurezza dell'area coinvolta.
Soccorsi sono stati tempestivamente attivati che sono sul posto, con un ambulanza del 118 che ha raggiunto il luogo del sinistro, in evidente stato di stock il conducente non avrebbe riportato gravi ferite.
Il traffico sta subendo rallentamenti nel tratto interessato
GRAZIE PER LE FOTO AD UN NOSTRO GENTILISSIMO LETTORE
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO