INCIDENTE STRADALE VICINO VENEZIA NELLA NOTTE: 4 MORTI

È drammatico il bilancio di un incidente avvenuto sulla statale 14 Triestina nella notte.

Due auto si sono scontrate frontalmente. Nel violentissimo impatto, in territorio di Quarto d’Altino, nel Veneziano, sono morte quattro persone: tre donne e un uomo, e c’è un ferito in gravi condizioni. Le vittime, rimaste incastrate nell’abitacolo, sono state estratte dai Vigili del fuoco ma ogni soccorso si è rivelato inutile.

La strada è molto trafficata soprattutto dai giovani che vanno a Jesolo per trascorrere la serata.