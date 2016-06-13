Incidente sul lavoro: 47enne paternese in prognosi riservata

E’ accaduto nell’area logistica del centro commerciale Etnapolis

95047.it Un operaio paternese di 47 anni si trova ricoverato in prognosi riservata a causa di un incidente sul lavoro avvenuto all’ora di pranzo nell’area logistica del centro commerciale Etnapolis di contrada Valcorrente. L’uomo stava lavorando alla manutenzione di una porta tagliafuoco quando, per cause ancora da accertare, la stessa ha finito col cadergli addosso travolgendolo.

Sul posto, si sono portati i medici del 118 che hanno trasferito lo sfortunato operaio al vicino ospedale del “Santissimo Salvatore”. Ad intervenire, anche i carabinieri della Compagnia di Paternò.