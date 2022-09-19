INCIDENTE SUL LAVORO A BIANCAVILLA. INTERVIENE L'ELISOCCORSO

Incidente sul lavoro intorno alle ore 13.30 di oggi, 19 settembre 2022 .Secondo le prime informazioni in nostro possesso si sarebbe verificato un incidente di lavoro all’interno di un' azienda in terr...

Incidente sul lavoro intorno alle ore 13.30 di oggi, 19 settembre 2022 .

Secondo le prime informazioni in nostro possesso si sarebbe verificato un incidente di lavoro all’interno di un' azienda in territorio di Biancavilla.

A rimanere ferito un uomo che è stato soccorso da un ambulanza del 118 che è intervenuta sul luogo dell'incidente, vista la gravità delle ferite riportate è stato richiesto l'intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla vecchia strada statale 121, rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

L'uomo dopo esser stato stabilizzato è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania per i ulteriori controlli e per le cure del caso, le sue condizioni sarebbero serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La strada è rimasta chiusa alla circolazione durante le operazioni di soccorso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto , sul posto per accertare le cause dell'incidente, sono intervenuti I Carabinieri