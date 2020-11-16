INCIDENTE SUL LAVORO A MISTERBIANCO, MUORE UN OPERAIO DI 59 ANNI
Un operaio di 59 anni residente a Messina, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Misterbianco.Da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un macchinario che serve...
A cura di Redazione
16 novembre 2020 16:40
Un operaio di 59 anni residente a Messina, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Misterbianco.
Da una prima ricostruzione l’uomo sarebbe stato colpito da un macchinario che serve per lavorare l’alluminio.
Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma presso l’istituto di medicina legale per sottoporlo ad esame autoptico.
Inutile l'intervento dei sanitari, ogni tentativo di soccorso è risultato purtroppo vano. Sulla vicenda indagano i carabinieri
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO