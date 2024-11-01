INCIDENTE SUL LAVORO A PIANO TAVOLA, PERDE LA VITA UN 60ENNE

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, 31 ottobre 2024, all'interno di una falegnameria a Piano Tavola, portando alla tragica morte di Rosario Tripi, un uomo di 60 anni...

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, 31 ottobre 2024, all'interno di una falegnameria a Piano Tavola, portando alla tragica morte di Rosario Tripi, un uomo di 60 anni e titolare dell'attività.

L'incidente si è verificato intorno alle 16:00, quando Tripi ha tentato di evitare la caduta di alcuni pannelli di legno, ma è inciampato, colpendo violentemente la testa contro un macchinario.

Secondo le prime ricostruzioni, la scena si è svolta sotto gli occhi di un operaio, collega della vittima, che era presente nel laboratorio in quel momento. Le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente sul posto, avviando le indagini e acquisendo le registrazioni delle videocamere di sorveglianza per chiarire ulteriormente la dinamica dell'incidente.

All’interno della falegnameria sono giunti i Carabinieri di Belpasso, insieme a due ambulanze del 118 e ai Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area e garantire l'incolumità degli altri presenti. Dopo i primi rilievi, il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'officina per consentire ulteriori accertamenti, restituendo nel contempo la salma alla famiglia.

Carmelo De Caudo, segretario generale della Cgil di Catania, ha commentato la tragedia, evidenziando la necessità di investire in dispositivi di sicurezza personali in tutti i contesti lavorativi.

“Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo sia caduto sbattendo la testa violentemente per evitare che alcuni pannelli gli cadessero addosso. Al netto delle sciagure che possono apparire inevitabili, crediamo sia necessario investire sui dispositivi di sicurezza personali in qualunque contesto lavorativo. È l’unico strumento che consente ai lavoratori di limitare i danni al minimo in caso di incidenti.

Lo Stato può e deve fare di più in questo senso aumentando formazione e controlli, a tutti i livelli. La Cgil non ha mai smesso di chiedere più tutela per chi lavora, e di manifestare il proprio dissenso poiché questo non sta avvenendo al cento per cento”.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione, con molti messaggi di cordoglio sui social media. Tra questi, quello di Massimo, che ha scritto: “Solo pochi giorni addietro hai festeggiato i tuoi 60 anni con la tua famiglia ed i tuoi amici più cari. Sei andato via troppo troppo presto Saro. RIP Rosario Tripi, persona perbene, grande lavoratore e padre di famiglia. Condoglianze vivissime ai tuoi cari. Davvero faccio fatica ad accettarla questa notizia tristissima…”

La comunità di Piano Tavola e non solo si stringe attorno alla famiglia di Rosario Tripi, ricordando la sua dedizione al lavoro e il suo spirito generoso.

I funerali saranno celebrati sabato 02 Novembre 2024 presso la Chiesa Madre alle ore 16.00 a Misterbianco