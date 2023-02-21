INCIDENTE SUL LAVORO AD AVOLA, MUORE FOLGORATO OPERAIO DI 36 ANNI
La tragedia è avvenuta in un cantiere edile...
Tragico incidente sul lavoro. Un operaio di 36 anni, Salvatore Eroe, è morto folgorato in un tragico incidente sul lavoro ad Avola, in provincia di Siracusa.
La tragedia è avvenuta in un cantiere edile di contrada Palma, nella periferia del comune siracusano, mentre l’uomo stava lavorando sul tetto di una casa.
Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia e i sanitari del 118, ma purtroppo per il 36enne non c’è stato nulla da fare.
Salvatore Eroe era fratello del campione di Boxe Danilo. La vittima sarebbe stata colpita da una scarica elettrica dopo essersi avvicinato ai cavi dell’alta tensione, morendo sul colpo.
Una tragedia immane, l’uomo lascia la compagna e tre figli.