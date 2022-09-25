INCIDENTE SUL LAVORO, ARRIVA L'ELISOCCORSO

Incidente sul lavoro oggi, 25 settembre 2022 in un azienda al confine tra I comuni di Catania e a Misterbianco.A rimanere coinvolto nell'infortunio è stato un uomo, l' incidente, di cui ancora non si...

Incidente sul lavoro oggi, 25 settembre 2022 in un azienda al confine tra I comuni di Catania e a Misterbianco.

A rimanere coinvolto nell'infortunio è stato un uomo, l' incidente, di cui ancora non si conosce la dinamica, è avvenuto all'interno di un capannone di vendita di materiale per la casa.

I soccorsi sono stati allertati intorno alle ore 14.30 e sul posto è giunta un ambulanza del 118, vista la gravità dell'incidente è stato fatto richiesta dell’elisoccorso, che partito dall'ospedale Cannizzaro è atterrato nei pressi della rotonda Nesima.

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, l'uomo è stato trasferito nei pressi del luogo dov'è atterrato l’elisoccorso e dopo un consulto tra i medici è stato deciso di trasferire l'uomo in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso in ambulanza.

L’elisoccorso è ripartito vuoto