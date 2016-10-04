Incidente sulla 284

Due auto coinvolte in territorio di Paternò

95047.it Il bilancio finale dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, alla fine, è di due feriti. Fortunatamente non gravi ma trasportati e ricoverati precauzionalmente in ospedale. E’ accaduto tutto in una frazione di secondo con una Fiat Panda, con a bordo un uomo di 41 anni e una donna di 29, che ha finito col lambire il muretto di contenimento che si “affaccia” sulla Statale 284: siamo in territorio di Paternò e in direzione Catania. Alle spalle della vettura è sopraggiunta auto, una Lancia, che ha finito col centrare la Panda finita cappottata su se stessa. Da lì, sono scattate le operazione di soccorso. Sul posto, sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno condotto l’uomo al Garibaldi di Catania e la donna all’ospedale di Paternò: le loro condizioni non sono gravi. Sta bene anche il conducente della Lancia.

Ad intervenire sulla 284 anche i carabinieri della Compagnia di Paternò ed i vigili del fuoco del distaccamento paternese.