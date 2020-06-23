INCIDENTE SULLA ALCAMO - TRAPANI, MORTO AUTISTA DI UN TIR

Sull’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani”, in direzione Trapani, il traffico è rallentato a causa di un incidente avvenuto al km 13.Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato auto...

Sull’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani”, in direzione Trapani, il traffico è rallentato a causa di un incidente avvenuto al km 13.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato autonomamente sulla barriere spartitraffico e, nel sinistro, il conducente ha perso la vita.

Al momento non si conosco le generalità

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, che al momento defluisce sulla sola corsia di marcia, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.